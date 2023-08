Ukraine melder om endnu en nat med droner over Kyiv

Luftalarmerne lød i tre timer, inden de kort efter klokken 04 lokal tid blev afblæst af militæradministrationen i Kyiv.

Militæret har oplyst, at ”luftbårne mål” er blevet skudt ned dog uden at uddybe hvor mange mål, der er tale om.

Det er i det hele taget småt med oplysninger om hændelsen.

Også natten til onsdag fløj droner ind over Kyiv. De fløj ind over byen fra flere forskellige retninger, oplyste den øverste chef for Kyivs militæradministration, Serhij Popko, efterfølgende via beskedtjenesten Telegram.