Grækenland tilbyder gratis ferie til turister flygtet fra skovbrand

Grækenland vil tilbyde en uges gratis ferie på Rhodos til de turister, der måtte evakueres som følge af skovbrande denne sommer.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Brandene fik over 20.000 lokale og turister til at flygte fra deres hjem og hoteller. Heriblandt var flere danskere.

Turismen er så vigtig for den græske økonomi, at de vil gå langt for at trække turisterne tilbage.