Norske partier afviser at forbyde koranafbrændinger

I Sverige arbejder regeringen også på at gøre noget ved koranafbrændingerne, som også har fundet sted i især hovedstaden Stockholm.

- Vi er i den alvorligste sikkerhedspolitiske situation siden Anden Verdenskrig, og herhjemme ved vi, at både stater, statslignende aktører og enkeltpersoner kan udnytte situationen, skrev Sveriges statsminister, Ulf Kristersson fra Moderaterna, på det sociale medie Instagram søndag aften.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) oplyste mandag i et skriftligt svar til Ritzau, at man vurderer, at den seneste tids koranafbrændinger har skærpet terrortruslen mod Danmark.