FN: Venedig bør komme på liste over truet verdensarv

Venedig er en af Italiens mest besøgte byer. Den er blandt andet kendetegnet ved gondolerne, som sejler på Canal Grande og byens andre kanaler.

Unesco har tidligere advaret om at sætte Venedig på listen over truet verdensarv.

Venedig blev i 1987 sat på Unescos verdensarvsliste som et ”ekstraordinært arkitektonisk mesterværk”, men organisationen advarede i 2021 om behovet for en ”mere bæredygtig håndtering af turismen”.

Det fik den italienske kulturminister, Dario Franceschini, til at sige, at regeringen havde besluttet at handle ”for at undgå risikoen for, at byen bliver optaget på listen over truet verdensarv”.

Det har blandt andet været tilstrømningen af store krydstogtskibe, der særligt har truet den historiske by.