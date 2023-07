Holland har flyttet brændende fragtskib 66 kilometer i svær aktion

Det er imidlertid mandag lykkedes at få skibet frem til en ny position 16 kilometer nord for øerne Ameland og Shiermonnikoog ”uden problemer”, melder den hollandske myndighed Rijkswaterstaat.

Der var ”minimal røgudvikling” under bugseringen, lyder det.

Den nye placering passer ifølge myndighederne bedre til ”de forskellige scenarier og forventede vejrforhold” og ligger mere i ly for vinden. Ifølge den hollandske tv-station NOS bliver skibet også fjernet fra travle områder for skibstrafik.

Et fartøj, der er specialiseret i at reagere på olielæk, er udstationeret i nærheden af skibet. Myndighederne regner med snart at kunne inspicere skibet.