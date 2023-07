Tysk metalfestival beder gæster blive væk på grund af regn

Det skyldes store mængder regn, som har gjort campingområderne ”ufremkommelige”.

Det meddeler arrangørerne på festivalens hjemmeside mandag.

- Dårligt vejr er nogle gange et vilkår på festivaler, skriver Wacken og tilføjer:

- Men sjældent i dette omfang.

Både mandag og tirsdag er ankomstdage til festivalen.

Hovedprogrammet, som blandt andet tæller Iron Maiden og Megadeth, begynder først onsdag.

- Hvis du er på vej til os: Stop venligst rejsen, og find et passende sted at vente, hvor du er lige nu, indtil vi kan meddele dig, at situationen er blevet bedre, lyder opfordringen fra festivalen.