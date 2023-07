16-årig dreng er tiltalt for drab i svensk shoppingcenter

En 16-årig dreng er fredag blevet tiltalt for et drab i shoppingcenteret Emporia i den svenske by Malmø 19. august sidste år.

Det oplyser anklagemyndigheden i Sverige i en pressemeddelelse.

- Anklageren har rejst tiltale mod den i dag 16-årige dreng, som er mistænkt for drab, tre drabsforsøg, grov overtrædelse af våbenlovgivningen og for at sætte andre folk i fare i Emporia den 19. august sidste år, lyder det.