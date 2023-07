31 evakueret fra jordskred i Norge - fortsat risiko i området

To personer er kommet til skade i jordskreddene. Den ene af dem er blevet bragt med ambulance til hospitalet med skader på sin hånd.

Tæt på Vistdalen i landsbyen Eidsvåg er over 20 personer blevet evakueret, efter at en elv gik over sine bredder. Her blev blandt andet et hotel oversvømmet. Også boliger er evakueret.

I forbindelse med jordskreddene blev en hytte eller et bådehus taget med af jordmasserne ifølge Hans Kristian Lundgreen. Bygningen er blevet revet med ud på en fjord og driver rundt.

12 huse meldes påvirket af jordskreddene. Det er uvist, hvor store skader de har.