Bugsering af brændende fragtskib nord for Holland begynder

Bugseringen af det brændende fragtskib ”Fremantle Highway” er søndag eftermiddag begyndt.

Det oplyser den hollandske myndighed Rijkswaterstaat.

I over fire dage har skibet stået i flammer ud for den hollandske kyst. Lørdag lykkedes det ikke at komme i gang med bugseringen på grund af blæst og røg.

Røgen fra skibet, som har omkring 3800 biler om bord, er aftaget, hvilket har muliggjort et nyt bugseringsforsøg, oplyser Rijkswaterstaat.