Rumteleskop har spottet »et meget spændende sted« med vand nær vores solsystem

»Denne opdagelse er ekstremt spændende, da den undersøger området, hvor klippeplaneter, der ligner Jorden, typisk dannes,« siger en forfatterne bag artiklen i Nature, Thomas Henning, direktør hos Max Planck Institute for Astronomy i Heidelberg i Tyskland, til CNN:

Det forholdsvist unge solsystem, der går under navnet PDS 70, indeholder allerede to store gasplaneter, og forskerne forventer, at en af dem kan komme til at dele sin planetbane med en tredje søskendeplanet, som er ved at blive dannet. Men foruden de to planeter, så er stjernen omgivet af to forskellige skiver af gas og støv, som er nødvendige for at danne både stjerner og planeter.

Og det er også på en af disse skiver, at man har identificeret vanddamp cirka 160 mio. km væk fra stjernen, og dermed i et område, hvor klippefyldte jordiske planeter kan dannes. F.eks. ligger vores planet 150 mio. km fra Solen.