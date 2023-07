Britisk premierminister støtter mere olie- og gasefterforskning

Men Rishi Sunak lover at være ”pragmatisk og proportionel” i sit standpunkt, der ses som et forsøg på at skelne hans konservative parti fra Labour.

Venstrefløjen er ifølge meningsmålinger tæt på at kunne overtage magten ved næste valg efter over et årti i oppositionen.

- Det giver absolut ingen mening, som Labour foreslår, at bandlyse olie og gas fra Nordsøen. Det kommer til at svække vores energisikkerhed og styrke diktatorer som Putin (Ruslands præsident Vladimir Putin, red.), siger Rishi Sunak.