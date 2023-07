Putin om fængsling af kritikere: Alle skal følge visse regler

I Rusland er flere kritiske stemmer blevet fængslet, hvilket præsident Vladimir Putin lørdag på et pressemøde i Sankt Petersborg blev forholdt til.

Tidligere på ugen blev sociolog og forfatter Boris Kagarlitskij varetægtsfængslet frem til 24. september og anklaget for online at have opfordret til terror.

Tilbage i maj blev den russiske teaterinstruktør Jevgenija Berkovitsj arresteret og anklaget for at retfærdiggøre terrorisme i forbindelse med et prisvindende skuespil om russiske kvinder, der bliver rekrutteret online til at gifte sig med radikale islamister i Syrien.