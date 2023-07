Kraftig blæst forsinker bjærgning af brændende fragtskib

Kraftig blæst forsinkede lørdag bjærgningen af et fragtskib, der for nogle dage siden brød i brand ud for den hollandske kyst.

Det oplyser Rijkswaterstaat, den hollandske regerings departement for vandproblemer.

På grund af den kraftige blæst kan der gå flere dage, før skibet, der har navnet ”Fremantle Highway”, kan blive flyttet.