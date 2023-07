28/07/2023 KL. 20:00

For abonnenter

Brændende skib i Vadehavet vækker bekymring for grænseoverskridende miljøudslip

I Holland og Tyskland frygter man, at det brændende fragtskib ud for Hollands kyst kan udvikle sig til en ordinær miljøkatastrofe i Vadehavet og Nordsøen. Skibet står fortsat i brand efter tre dage. Forsvaret har også et øje på begivenhederne 230 km sydvest for Rømø.