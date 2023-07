Fragtskib i brand skaber bekymring om forurening i Vadehavet

Der er risiko for, at Vadehavet vil blive påvirket, hvis det ikke snart lykkes at slukke branden på et stort fragtskib ved Hollands kyst.

Sådan lyder det fredag morgen, hvor skibet brænder på tredje døgn.

- Risikoen for en miljøkatastrofe er altid til stede, siger Edwin Granneman, talsmand for kystvagten, til den hollandske radiostation BNR.