Ukraine anklages for endnu et forsøg på droneangreb i Rusland

- Denne morgen forsøgte regimet i Kyiv at udføre et terrorangreb ved at sende et ubemandet luftfartøj ind for at angribe mål på Moskva-regionens territorium, lyder det i en udtalelse fra Forsvarsministeriet ifølge Tass.

Tidligere på morgenen oplyste Moskvas borgmester, Sergej Sobjanin, på beskedtjenesten Telegram, at en ”fjendtlig drone” havde forsøgt at begå et angreb. Han skrev dog ikke, hvor dronen havde befundet sig.

Der ingen meldinger om tilskadekomne. Der er heller ikke sket skade på bygninger eller andet i forbindelse med hændelsen, skriver Tass.