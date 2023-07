Danmark får en ekstra plads i EU-Parlamentet

Når der næste år er valg til EU-Parlamentet, vil Danmark efter alt at dømme få et ekstra mandat i forsamlingen.

Det vil betyde, at der vil være 15 danske medlemmer i stedet for de nuværende 14.

Det ekstra mandat er en del af et forslag fra EU-Parlamentet. På et møde onsdag blev medlemslandene enige om, at de også mener, at Danmark skal have 15 mandater.