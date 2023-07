Ukrainsk minister går af efter uenighed om kultur i krigstid

- Det gælder flere forskellige områder - herunder kultur. Museer, kulturcentre, symboler, tv-serier er alt sammen vigtigt, men lige nu har vi andre prioriteter, lød det.

Tkatjenko tilbød sin opsigelse uden at undskylde for sine kulturelle ambitioner.

- Kultur i en krigstid er vigtig, fordi krigen ikke kun handler om territorier. Den handler om folk, om vores fælles hukommelse, historie, sprog og kreativitet på trods af krigen, skrev ministeren på Telegram ifølge Reuters.

Ukraines parlament kommer ikke til at finde en erstatning for Tkatjenko allerede torsdag. Det ventes heller ikke at ske før ugens udgang.