Europa slår rekord for kæmpehagl to gange på fem dage

Mandag blev et hagl, som målte 19 centimeter i diameter, fundet i Italien. Det er det største hagl nogensinde fotograferet i Europa ifølge Det Europæiske Laboratorium for Kraftige Storme.

Det store hagl blev fundet i kommunen Azzano Decimo, som ligger nordøst for Venedig.

Rekorden kommer, kun fem dage efter at den forrige rekord tilsyneladende blev sat. Her var der tale om et hagl på cirka 16 centimeter.