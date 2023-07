Seks kendt skyldige i drab i Bruxelles-terrorsag

Seks tiltalte er kendt skyldige i drab i forbindelse med et stort terrorangreb i Bruxelles i marts 2016.

Det har en belgisk domstol afgjort tirsdag aften ifølge Reuters.

De mistænkte er anklaget for blandt andet drab, drabsforsøg og for at have deltaget i en terrorhandling.

Strafudmålingen vil blive afgjort i en separat retsproces. De tiltalte risikerer op mod 30 års fængsel hver.