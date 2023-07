Kommissær: EU er klar til at hjælpe Ukraine med korneksport

Resten kom ud via de såkaldte solidaritetsbaner gennem Ukraines EU-nabolande mod vest.

Wojciechowski tilføjer, at EU-landene nu er ved at se på, hvordan man kan dække de ekstra transportomkostninger, der er forbundet med at bruge tog og lastbiler til korneksporten i stedet for skibe.

Eksporten af korn gennem Polen og andre af Ukraines nabolande er ikke uproblematisk. Blandt andet har Polens regering sagt, at den vil have forlænget en aftale, der forbyder import, men tillader transit til andre EU-lande.

Regeringen er bekymret for, at de polske landmænd kommer under for stort pres, hvis billig ukrainsk hvede i store mængder kommer ind på markedet.

Ukraine er en af verdens største eksportører af korn og af blandt andet rapsfrø og andre typer frø, der bruges til at fremstille madolie.

Det vil især gå ud over lande i Afrika, at korn fra Ukraine ikke længere kan leveres med skibe.