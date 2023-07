Dansk minister: Svære udsigter for ukrainsk korneksport

- Det er tydeligt, at russerne ikke har nogen interesse i den her aftale. De har kun den interesse at bruge fødevarer som en del af krigen og dermed som et våben. Det er meget kynisk. Det er verdens fattigste, der har brug for korn fra Ukraine, siger Jacob Jensen.

Rusland meddelte 17. juli, at landet ikke ville forlænge den aftale med Ukraine, som har sikret, at skibe med korn ikke blev ramt af krigshandlinger.

Siden har Rusland flere gange angrebet den ukrainske havneby Odesa, og senest er byen Reni ved Donau-floden blevet angrebet.