Græsk fly styrtet ned i kamp med naturbrande på græsk ø

Trods flere historiske seværdigheder er der tale om en beskeden international turisme på øen. Den er i højere kendt for at være feriested for indbyggere i Athen.

Der er ikke offentliggjort nogle detaljer om styrtet. Dermed er årsagen til styrtet også uklart.

Blandt de græske øer er det især Rhodos, der er hårdt ramt af naturbrande.

Her er hundredvis af brandfolk sat ind for at forsøge at få de omfattende brande under kontrol. Græske brandmænd får hjælp af kolleger fra Tyrkiet og Slovakiet.

De første brande brød ud onsdag i sidste uge og har bredt sig på grund af knastørt vejr og en kraftig vind, der puster til ilden.

Titusinder af turister og indbyggere er blevet evakueret fra de berørte områder.