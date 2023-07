Tyrkiske medier: Dansk mand har dræbt ekskone og datter i Tyrkiet

En dansk statsborger - en mand på 53 år - har ifølge tyrkiske medier dræbt sin ekskone og deres syvårige datter ved swimmingpoolen på et hotel i byen Nevsehir.

Manden skal have stukket de to med en kniv efter et skænderi med ekskonen.

Ekskonen og datteren var på ferie i byen og havde ifølge nyhedsbureauet Demirören News Agency også bopæl i Danmark. Det fremgår ikke, om de også havde dansk statsborgerskab.