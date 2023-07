Valget i Spanien kan flytte magten til landets yderste højre

Spaniens indsats for at mindske menneskeskabte klimaforandringer vil også ændre sig. Alt, hvad der ligner ”grøn politik”, vil ifølge professoren blive droppet, hvis PP og Vox får flertal fra vælgerne.

Rettigheder for LGBT-personer vil med stor sandsynlighed også blive ændret. Vox mener blandt andet, at det er problematisk, at transkønnede får kønsskifteoperationer.

Blandt PP’s vælgere er der ønske om at fastholde LGBT-rettighederne, og derfor kan spørgsmålet blive et svært emne for Partido Popular.

- Hvordan de så kommer til at balancere det spørgsmål, det er ikke godt vide.

- Problemet for PP er, at Vox får en kæmpestor indflydelse, hvis de går ind i en regeringsdannelse, fordi de sidder på de afgørende mandater, siger Hans Lauge Hansen.

Også spørgsmålet om migration og indvandring vil der muligvis blive set anderledes på, hvis Spanien får et regeringsskifte. Begge partier - men især Vox - ønsker stramninger på området.

Det kan dog gå hen og blive en stor udfordring for det spanske erhvervsliv, hvis der kommer færre migranter.

Mange af dem arbejder nemlig i landbruget, hvor de høster og plukker frugter og grøntsager.

På arbejdsmarkedet kan den spanske befolkning komme til at opleve forandring. Den nuværende socialistiske regering har blandt andet indført en forhøjet mindsteløn og faglige rettigheder.

Det vil en regering med PP og Vox med stor sandsynlighed udfordre, siger Hans Lauge Hansen.

Det forventes, at de første målinger fra valget vil løbe ind omkring klokken 20.30 søndag.