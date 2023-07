Russisk anklager kræver Navalnyj idømt 20 års fængsel

Navalnyj betragtes som Putins mest seriøse udfordrer.

Sagen mod ham har kørt bag lukkede døre i et topsikret fængsel, hvor han er i færd med at afsone en dom på ni års fængsel.

Navalnyjs advokat oplyser til Tass, at der vil være strafudmåling 4. august i den igangværende retssag, hvor han er anklaget for ekstremisme.

Navalnyj har siddet i fængsel, siden han i januar 2021 vendte tilbage til sit hjemland efter at have været indlagt på et hospital i Tyskland på grund af en livstruende forgiftning.

Han beskylder Putins styre for at stå bag drabsforsøg mod sig.

Ved hjemkomsten blev han anholdt i lufthavnen.

Ud over den dom på ni års fængsel, han er ved at afsone, er han tidligere blevet idømt to og et halvt års fængsel for brud på reglerne for prøveløsladelse.