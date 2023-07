Den lokale tv- og radiostation rbb oplyser, at der er en politiindsats i gang.

Der bliver ledt efter løven med en helikopter og med brug af termiske kameraer. Beredskabstjenesten hjælper også med eftersøgningen.

Daniel Keip, der er talsmand for politiet i Brandenburg, oplyser, at politiet blev overrasket, da der natten til torsdag indløb en usædvanlig melding.

- Omkring midnat modtog vi en besked, vi ikke havde set komme. To forbipasserende så et dyr på jagt efter et andet. Det ene var et vildsvin og det andet var tilsyneladende et rovdyr, en hunløve.