Ukraines naboer beder EU forlænge importforbud for korn

De fem lande har på onsdagens møde i Warszawa appelleret til EU om at forlænge importforbuddet.

- Men i aftalen er også vores fælles erklæring om, at vi er meget åbne over for transit, siger Polens landbrugsminister, Robert Telus.

Den polske premierminister, Mateusz Morawiecki, tilføjer, at Polen ikke vil fjerne importforbuddet den 15. september - heller ikke hvis EU ikke vil sige ja til at forlænge det.

Ungarns regering har meddelt, at hvis importforbuddet får lov at udløbe om knap to måneder, vil regeringen tage ”alle skridt for at forhindre, at ungarske landmænd lider yderligere”.

Ukraine og Rusland er to af verdens store kornproducerende lande. Men på grund af krigen mellem dem er eksporten af korn blevet ramt.