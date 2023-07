765 kilometer lang elmotorvej mellem Danmark og England er på plads

Kablet bidrager ifølge direktør for Eltransmission i Energinet Henrik Riis til at sikre forsyningssikkerheden i begge lande.

- Når ”Viking Link” står klar til at gå i drift ved årsskiftet, vil forbindelsen bidrage til at sikre forsyningssikkerheden i begge lande, såvel som i resten af Europa.

- Noget som vi har måttet erfare, at vi ikke kan tage for givet, men i stedet skal arbejde proaktivt for at sikre, siger han.

Europa var især sidste år ramt af stærkt stigende elpriser, og myndigheder i flere lande var ude og advare om, at der kunne blive mangel på strøm.