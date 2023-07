Britisk plan om at sende asylsøgere til Rwanda bliver til lov

Det er en politik, som den tidligere og nuværende danske regering også har afsøgt.

Den britiske regering forsøgte sidste år at sende det første fly med asylansøgere til Rwanda. Det blev i sidste minut forhindret med en afgørelse i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Storbritannien indgik sidste år en aftale med Rwanda om asylansøgere. Det skete med en modydelse på knap 1,2 milliarder kroner.

Loven gør det muligt at forhindre folk, der kommer til Storbritannien uden tilladelse, i at søge om asyl. De kan herefter deporteres til enten deres eget oprindelsesland eller et såkaldt sikkert andet land som Rwanda.

Det er regeringens hensigt at afskrække folk i at forsøge at krydse Kanalen for at komme til Storbritannien. Det lykkedes for over 45.000 sidste år at komme over, hedder det.