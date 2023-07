Ukraine er klar til at fortsætte korneksport: Vi er ikke bange

Alle muligheder for at fortsætte korneksport via Sortehavet skal afsøges.

Det siger en talsmand på vegne af Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, mandag, efter Rusland har meddelt, at en aftale om sikker eksport af korn via Sortehavet får lov at udløbe mandag.

- Selv uden Den Russiske Føderation må alt gøres for, at vi kan bruge korridoren i Sortehavet. Vi er ikke bange, citerer talsmand Serhij Nykyforov den ukrainske præsident for at sige.