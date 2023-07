Tyrkiet og FN var mæglere, da kornaftalen aftaltes i juli sidste år mellem de krigsførende parter Ukraine og Rusland. Den er blevet forlænget flere gange.

Ruslands suspenderede aftalen mandag. Det blev begrundet med, at flere russiske krav ikke var imødekommet. Blandt andet at der lægges hindringer i vejen for russisk gødning, der transporteres via Sortehavet.

- Trods den erklæring, der er fremsat i dag, så tror jeg, at præsident Putin ønsker at fortsætte denne humanitære bro, siger Erdogan.

Han fortæller, at han onsdag skal tale med Putin, når han vender hjem fra en rejse til lande i Den Persiske Bugt.