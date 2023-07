Han blev efterfølgende meldt til politiet og risikerer nu bødestraf på over 100.000 kroner for hærværk.

Den 17-årige dreng træder dermed ind i en efterhånden lang række af turister, som har forsøgt at ridse noget ind i murstensvæggen i Colosseum.

For et par år siden blev en russisk turist idømt en bøde på 20.000 euro efter at have ridset noget i en væg i Colosseum. Det svarer til knap 150.000 kroner.

Så sent som i fredags blev en ung, schweizisk kvinde på 17 år snuppet efter at have ridset sit forbogstav ind i murstenene. Hun blev identificeret af politiet, skrev italienske medier søndag.