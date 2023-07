Ekstrem varme over Sydeuropa kan tage til de kommende dage

- Nogle steder vil oldgamle varmerekorder blive slået, hedder det.

I den italienske hovedstad, Rom, er turister blevet frarådet at besøge Colosseum på grund af varmen.

Også ved Gardasøen i det nordlige Italien er varmen overvældende.

- Det her er ikke normalt. Jeg kan ikke huske at have oplevet så intens varme, siger Federico Bratti, der solbadede ved søen søndag.

I Spanien advarer myndigheder om større risici for skovbrande, ligesom der gøres opmærksom på, at det kan være svært at sove om natten, fordi temperaturen næppe ryger under 25 grader.

Hedebølgen i Spanien ventes at tage til mandag, hvor temperaturerne vil nå 44 grader nær Sevilla i den sydlige del af landet.