Tyske klimaaktivister blokerer trafikken i flere byer

Politisk set har der været en vis frustration med den type protester, skriver dpa.

Bild fortæller, at politikerne i Nürnberg har udstedt et forbud mod sådanne aktioner. De næste lidt over to uger medfører det bødestraf på op til 3000 euro - svarende til over 22.000 danske kroner.

Ud over at blokere vejene har aktivisterne fra ”Letzte Generation” båret masker med ansigter af blandt andet kansler Olaf Scholz og andre fremtrædende ministre.

De har med bannere og ord anklaget Scholz og resten af regeringen for at bryde lovgivningen om klimabeskyttelse.

- Det er politikernes ansvar at beskytte, hvad der er nødvendigt for liv. Og det gør de bevidst ikke ved at fortsætte med at bryde deres egne mål for klimabeskyttelse, siger en talskvinde for gruppen, Lina Johnsen, til Die Welt.