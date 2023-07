Tre personer fundet døde i bil nær Stockholm natten til fredag

Politipatruljen fandt de afdøde personer klokken 21.20 torsdag aften. Der er endnu ingen anholdte i sagen.

- Vi har ingen tilbageholdte i øjeblikket. Jeg vil gerne understrege, at det er politiet vurdering, at der ikke er nogen fare for offentligheden, siger Pelle Vamstad.

Gerningsstedet har natten til fredag været spærret for tekniske undersøgelser. Retsmedicinske undersøgelser skal også foretages.

De pårørende er underrettet.

- Det er meget tidligt i efterforskningen, og vi er ved at opbygge et situationsbillede af, hvad der skete, og hvordan det skete, siger Vamstad.