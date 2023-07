Klimaaktivister har afbrudt trafikken i Hamborg Lufthavn

Klimaaktivister i Tyskland er torsdag morgen brudt ind på to lufthavnes landingsbaner for at afbryde flytrafikken.

I Hamburg oplyser lufthavnen på sin Twitter-profil, at al flytrafik er indstillet midlertidigt.

- Af sikkerhedsmæssige årsager er flytrafikken i øjeblikket indstillet, fordi uautoriserede personer har fået adgang til lufthavnens område, skriver lufthavnen.