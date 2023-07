Ungarn om ratificering af svensk Nato-ansøgning: En teknikalitet

Premierminister Viktor Orbán gentog sidste fredag, at den ungarske regering støtter den svenske ansøgning.

- Vi er i fortsat kontakt med både Nato-generalsekretæren og tyrkerne, siger han.

- Hvis vi mener, at der er noget, vi skal gøre, så gør vi det. Ungarn er ikke kendt for at vakle, når vi skal tage en beslutning.

Sverige og Finland meddelte i midten af maj sidste år, at de to lande ville søge om Nato-medlemskab.

I begyndelsen af april i år lykkedes det Finland at komme med i Nato, da Tyrkiet gav grønt lys.

Det er især Tyrkiet, der har været skeptisk over for svensk medlemskab.

Tyrkiet mener, at Sverige har haft for lempelig en kurs over for Kurdistans Arbejderparti (PKK), der er på EU’s terrorliste.