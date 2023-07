Erdogan sammenkæder svensk Nato-optagelse og tyrkisk EU-indlemmelse

EU bør åbne for, at Tyrkiet kan blive medlem, før det tyrkiske parlament kan godkende Sveriges ansøgning om at blive medlem af den vestlige sikkerhedsalliance Nato.

Det siger Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, inden han tager afsted til Nato-topmøde i Vilnius i Litauen mandag.

- Næsten alle Nato-medlemmer er EU-medlemmer. Jeg skal nu tale til disse lande, som har ladet Tyrkiet vente i over 50 år, og jeg skal tale til dem igen i Vilnius, siger han.