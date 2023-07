Han ventes at blive siddende i spidsen for en midlertidig regering, indtil en ny er dannet. Den proces kan tage flere måneder i Holland, hvor det politiske landskab er fragmenteret.

Mandag står han dog over for en tillidsafstemning i det hollandske parlament. Dermed kan hans tid som midlertidig premierminister blive særdeles kort.

VVD står for Folkepartiet for Frihed og Demokrati og anses for at være et centrum-højreparti.

Et af de tiltag, som havde skabt splid i regeringen, var VVD’s forslag om at gøre det vanskeligere for flygtninge at få familiesammenføring.

To af de tre øvrige partier i regeringskoalitionen - det socialliberale D66 og Kristen Union - afviste at støtte det.