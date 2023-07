Polen: Vi har anholdt et 15. medlem af russisk spionnetværk

- Den mistænkte var i besiddelse af overvågning af militærfaciliteter og havne. Han blev systematisk betalt af russerne.

Polen er et knudepunkt for vestlige militærforsyninger til Ukraine.

Landet selv mener, at det har bidraget til at gøre Polen til et vigtigt mål for russiske spioner. Den russiske regering beskyldes nu for at forsøge at destabilisere Polen.

30. juni kom det frem, at en russisk ishockeyspiller var blevet anholdt i Polen anklaget for at udføre spionage for Rusland. Det oplyste en anklager.