Festglade unge ukrainere rydder op efter bombardementer

- Vi er ved at rydde op i konsekvenserne af den russiske besættelse, siger DJ Dmytro Trofymenko.

- Det er et eksempel på, hvordan vi unge kan være til nytte, uden at vi behøver at gå på kompromis med, at vi elsker at lytte til musik.

Omkring ham danner festklædte frivillige en menneskekæde for at fjerne mursten efter mursten fra de bygninger, der er blevet beskadiget af de russiske bombardementer.

Efter de unge er færdige med oprydningen, er det planen, at professionelle bygningsarbejdere skal begynde at genopføre de ødelagte bygninger.