Formodet ulv skudt efter den angreb fåreavler i Holland

En undersøgelse skal afklare, om der med sikkerhed er tale om en ulv. Det oplyser en talsmand for det lokale politi.

- Det ser unægteligt sådan ud, siger talsmanden dog på forhånd.

Ifølge avisen De Telegraaf er ulven fredet i Holland, og det har derfor krævet en tilladelse fra de kommunale myndigheder at skyde den.

Avisen skriver videre, at det så vidt vides er første gang, at en ulv har skadet et menneske, siden ulven igen er kommet til Holland.

Ifølge De Telegraaf blev fåreavleren i Holland bidt armen. Der er intet, der indikerer, at det skulle være livsfarligt.