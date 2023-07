Frankrig sløjfer fyrværkeri på Bastilledagen efter uro

- For at forhindre risikoen for seriøse forstyrrelser af den offentlige orden under 14. juli-fejringerne er salg, besiddelse, transport og brug af pyrotekniske artikler forbudt indtil og inklusive 15. juli, lyder det i et dekret fra den franske regering søndag.

Forbuddet omfatter ikke professionelle eller lokale myndigheder, der laver traditionelle fejringer af Bastilledagen.

Den franske premierminister Elisabeth Borne har lørdag fortalt avisen Le Parisien, at regeringen vil bruge ”massive ressourcer på at beskytte franskmændene” på den nationale helligdag 14. juli.

Bastilledagen er Frankrigs nationaldag og falder på årsdagen for Stormen på Bastillen i 1789, der blev et symbol for Den Franske Revolution.