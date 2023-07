Putin besøger Erdogan i Tyrkiet til august

Han tilføjer dog, at ”begge sider skal genoptage fredsforhandlinger”.

Tyrkiet og Erdogan spiller for tiden en nøglerolle i at blokere Sverige i at blive optaget i forsvarsalliancen Nato. Det kræver alle medlemslandes accept.

Rusland ser på samme tid Sveriges potentielle Nato-medlemskab som en provokation.

Mandag skal Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, mødes med Erdogan og Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, før Nato-topmødet i Vilnius i Litauen.

Dermed når spørgsmålet om Sveriges medlemskab op på det højeste politiske niveau dagen før topmødet.

Stoltenberg understregede fredag, at det både vil være godt for sikkerheden i Sverige, Tyrkiet, den baltiske region og Nato som helhed at få Sverige med i Nato.