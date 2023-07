Principdom i Sverige: Dansk vinhandel vinder over Systembolaget

En patent- og handelsdomstol forbød i 2020 Winefinder at markedsføre og sælge alkoholiske drikke i Sverige. Det skete, efter at Systembolaget havde lagt sag an mod den danske vinhandel.

En appelinstans omstødte afgørelsen sidste år. Højesteretten har nu sat punktum i sagen ifølge mediet SVT.

Højesteret pålægger Systembolaget at betale Winefinders omkostninger. Det løber op i 926.000 svenske kroner.

I sit partsindlæg ved højesteretten har Winefinder fastholdt, at det har drevet sin virksomhed fra Danmark. At det har benyttet uafhængige transportfirmaer. Og at virksomheden dermed ikke bryder Sveriges alkohollovgivning.