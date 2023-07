Seks er døde efter brand på italiensk plejehjem

Luca Cari, talsmand for Italiens nationale brandmyndighed, bekræfter over for Reuters dødstallet og siger, at branden er blevet slukket.

Han fortæller yderligere, at årsagen til branden nu efterforskes.

Tre personer er i kritisk tilstand, mens 15 er indlagt med alvorlige, men ikke livstruende skader. 50 er indlagt med mindre skader.

Borgmesteren i Milano, Giuseppe Sala, fortæller til journalister på stedet, at branden blev slukket meget hurtigt. Den nåede dog at skabe dampe, der har forgiftet mange beboere.