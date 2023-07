Norges oliehovedstad gør kollektiv trafik gratis

Stavanger kommune vurderer, at det er nok til at betale billetprisen for alle, der bruger appen, i et år.

Ordningen gælder kun indbyggere i Stavanger og omegn - ikke turister og andre besøgende.

Hvis projektet viser sig at være en succes, skal der igen findes penge til eventuelt at fortsætte, når den første millionpulje er brugt.

Stavanger er Norges fjerdestørste by. Den er også kendt som Norges ”oliehovedstad”, fordi den er centrum for Norges omfattende olie- og gasindustri.

Men byen er i gang med en udvikling, der i stedet skal gøre den til Norges ”energihovedstad”. Det betyder, at energien i højere grad skal være grøn, og at olierigge i Nordsøen skal erstattes af vindmøller.