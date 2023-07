Otteårig pige er død efter bil kørte ind i skole i London

Bilisten - en kvinde i 40’erne - er anholdt. Hun er mistænkt for at have kørt hasarderet og have forvoldt en andens død.

Politiet betragter ikke hændelsen som terrorrelateret.

Det er endnu uklart, hvordan bilen havnede på skolens område, hvor den ramte flere mennesker og endte med at køre ind i skolebygningen.

- Vi er fortsat på stedet og fortsætter vores efterforskning af de fulde omstændigheder omkring hændelsen, siger Clair Kelland.

De første meldinger fra stedet lød på, at syv børn og to voksne var kvæstet.