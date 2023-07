Levering af Leopard 1-kampvogne til Ukraine er blevet forsinket

Leveringen af Leopard 1-kampvogne fra Danmark, Tyskland og Holland til Ukraine er blevet forsinket på grund af tekniske udfordringer og problemer med kvaliteten.

Det oplyser Forsvarsministeriet på sin hjemmeside torsdag.

Et samarbejde mellem de tre lande blev indgået i foråret. I alt er planen at donere mindst 100 kampvogne, og forhåbningen var, at de første kampvogne kunne leveres til Ukraine i løbet af foråret.